قبل مباراة الأبطال .. تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية الفرنسية

يستضيف ملعب لويس الثاني، مباراة برشلونة وموناكو الفرنسي، غدًا الخميس، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

برشلونة

تاريخ مواجهات برشلونة ضد الأندية الفرنسية في دوري الأبطال

واجه فريق برشلونة أكثر من فريق فرنسي، لكن لم يلعب من قبل مع موناكو في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة - باريس سان جيرمان

تقابل برشلونة وباريس سان جيرمان، خلال 14 مباراة.

فاز في خمسة وخسر في مثلهم.

وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

برشلونة - أولمبيك ليون

لعب برشلونة أمام أولمبيك ليون 8 لقاءات.

فاز في خمسة.

وتعادل في ثلاثة ولم يخسر أمامه من قبل.

وكانت أكبر خسارة لبرشلونة أمام الفرق الفرنسية برباعية نظيفة في ذهاب دور ثمن نهائي لنسخة 2017، بينما كانت أكبر فوز للبرسا أمام نفس الفريق في إياب نفس الدور بستة أهداف لهدف.

برشلونة مع الألماني هانز فليك

تحول فريق برشلونة لإلى فريق مرعب مع المدرب الألماني فليك، في أول موسم له مع البرسا، ونجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 جولات من الدوري الإسباني.

ويتربع برشلونة على عرش قائمة أكثر الأندية تسجيلا للأهداف، دون الحاجة إلى ركلات الجزاء، في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في الموسم الجاري.

سجل برشلونة 16 هدفاً مع فليك في 5 مباريات، سواء من اللعب المفتوح أو الكرات الثابتة، ما عدا ركلات الجزاء، وهو يبرهن على مدى قوة الفريق الذي يسجل بمعدل 3.2 هدف في كل 90 دقيقة.

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