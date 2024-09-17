على النظام البلجيكي.. الشكل الجديد لـ دورى NILE.. إليك التفاصيل

النظام البلجيكي في الدورى المصري.. تترقب الأندية المصرية، تغييرات في نظام بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري NILE”، في الموسم الجديد، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة بسبب ضغط المباريات، الذي عانت منه الفرق في موسم 2023-2024.

وتعقد رابطة الأندية المصرية، اجتماعًا مع اتحاد الكرة، غدًا الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام “دوري Nile" الموسم الجديد 2024-2025 .

رابطة الأندية المصرية

وكان رئيس رابطة الأندية قد كشف في تصريحات سابقة، عن نظام استثنائي الموسم المقبل بتطبيق ما أسماه «النظام البلجيكي» لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيله بعد، غير أن الرابطة فسرت لاحقًا نظام الدوري المقترح بالموسم الجديد.

على النظام البلجيكي.. الشكل الجديد لدوري NILE

يستعرض الموجز تفاصيل النظام والشكل الجديد لدوري NILE

من المحتمل أن يتم تطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر، والذي يقضي بأن تلعب بطولة الدوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى، يتنافس العشر الأوائل لتحديد بطل المسابقة والمتأهلين للبطولات الإفريقية.

المجموعة الثانية، فتضم الثمانية فرق الأخيرة في جدول الترتيب، التي تتنافس لتحديد الهابطين إلى الدرجة الأدنى.

يقام الدوري البلجيكي على مرحلتين:

الأولى تشمل 16 فريقًا يتنافسون للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط.

في المرحلة الثانية، تلعب الفرق الثمانية الأولى دوريًا من دور واحد لتحديد بطل الدوري، بينما تتنافس الفرق من المركز التاسع إلى السادس عشر في دوري مصغر لتحديد الفرق الهابطة والباقية.

ووفقًا لتصريحات رئيس الرابطة، فإن النظام الجديد سيوفر شهرين من الجدول المعتاد للدوري، ويشابه إلى حد كبير النظام المعمول به في دوري الدرجة الثانية المصري "الممتاز ب"، حيث تتأهل الأندية المتصدرة للمرحلة الثانية بنفس نقاط الدور الأول، بينما تتنافس الفرق الأخرى في مجموعة منفصلة لتحديد الهابطين والمراكز النهائية في الدوري.

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