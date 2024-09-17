الزمالك يحسم ببيان عاجل موقف أحمد فتوح من المباريات المقبلة

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء اليوم الثلاثاء، مستجدات أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم رجال، وموقفه من خوض المباريات المقبلة بعد إخلاء سبيله في واقعة دهس مواطن في مدينة العلمين الجديدة.

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في انتظار المحاكمة المقررة في 22 أكتوبر المقبل، شريطة دفعه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه.

ويكشف الموجز موقف الزمالك من مشاركة أحمد فتوح في المباريات المقبلة، وفي مقدمتهم مباراة الفريق ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية…

موقف أحمد فتوح من تدريبات نادي الزمالك الجماعية

وأوضح نادي الزمالك أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سينتظم في التدريبات الجماعية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

احمد فتوح

أحمد فتوح يزين قائمة الزمالك الأفريقي في 2024-2025

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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