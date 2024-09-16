محامي ضحية أحمد فتوح يطلب رقم خرافي للتصالح.. ورد فعل عاجل للدفاع

تواصل محكمة جنايات مطروح مساء اليوم الاثنين، عقد جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، في قضية دهس مواطن على الطريق الساحلي ووفاته في الحال.

ويستعرض الموجز أخر كواليس أزمة ومحاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر.

رقم خرافي من أسرة ضحية أحمد فتوح للتصالح

وقال دفاع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أشرف عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته في قضية دهس شخص بالساحل الشمالي، إن السبب وراء تأخر أزمة مفاوضات الصلح بين اللاعب وأسرة المجني عليه، هو أن أسرة المجني عليه طالبت بمقابل مادي كبير جدًا نظير التصالح.

أسرة ضحية أحمد فتوح ترد على حقيقة قبول الفدية

وقال محامي أسرة ضحية أحمد فتوح في تصريحاته للمحكمة: ابنة المجني عليه قالت “لو كان جثمان والدها وصلهم قطعة واحدة ربما كانوا فكروا بالتصالح.. لو جابولنا بابا حتة واحدة كان ممكن نفكر.. لكنهم جابوهولنا حتت”.

محامي فتوح يغادر قاعة المحكمة

وغادر أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح قاعة المحكمة فور استماع هيئة المحكمة لمرافعته، دون الانتظار، لينتظر خارج القاعة

وأنهت المحكمة النظر فى القضية، وانتقلت للنظر فى قضايا أخرى، وعقب ذلك ستعلن قرارها فى القضايا المنظورة.

محاكمة أحمد فتوح

حضور شقيق حسين الشحات لمؤازرة أحمد فتوح

وحضر محمد الشحات شقيق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لمؤازرة أحمد فتوح في مأزقه، ليحضر بصحبة عدد من رفاق اللاعب وأسرته، بالإضافة إلى أسرة الضحية السيد أحمد أمين الشرطة

طلب عاجل من دفاع أحمد فتوح أمام المحكمة

وتقدم أشرف عبد العزيز محامي دفاع أحمد فتوح لاعب الزمالك، بطلب عاجل إلى هيئة المحكمة في بداية جلسة نجم منتخب مصر اليوم.

وطلب محامي أحمد فتوح من المحكمة إخلاء سبيله للتصالح مع المجني عليه، وقال: “هل توجد كباري مشاة على الطريق؟ نلتمس من هيئة المحكمة معاينة مكان الحادث والطريق، أطلب بإخلاء سبيل موكلي وهو لديه مكان معلوم التمس إخلاء سبيله حتي يتمكن من التصالح مع أسرة المجني عليه”.

وجاء ذلك بعد إلقاء القبض على أحمد فتوح يوم 11 أغسطس الماضي

إقرأ أيضًا:

الأهلي يمطر شباك جورماهيا الكيني بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

يويفا يحذر إنجلترا وأنديتها بالاستبعاد من البطولات الأوروبية