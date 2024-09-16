وصول أحمد فتوح إلى محكمة مطروح قبل الجلسة الثانية في واقعة الدهس

تعقد اليوم الاثنين 16-9-2024، ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، في واقعة دهس أمين شرطة على طريق العلمين في يوليو الماضي.

وصول أحمد فتوح إلى المحكمة

ووصل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إلى محكمة جنايات مطروح، لحضور ثاني جلسات محاكمته بتهمة قتل المجني عليه أحمد السيد بالخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وستعقد محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمتي التسبب في قتل المجني عليه أحمد السيد بالخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

ويستعرض الموجز تسلسل أحداث واقعة أحمد فتوح..

سيناريوهات محاكمة أحمد فتوح

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: تتراوح عقوبة الحبس، من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.

السيناريو الثاني

حيازة بغرض الإتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الإتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الإتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات، كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.

السيناريو الثالث

القتل الخطأ: المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، “أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط”.

أحمد فتوح

السيناريو الرابع

القيادة تحت تأثير المخدر: قانون المرور حسم جريمة قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

إقرأ أيضًا:

الأهلي يمطر شباك جورماهيا الكيني بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

يويفا يحذر إنجلترا وأنديتها بالاستبعاد من البطولات الأوروبية