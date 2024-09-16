كواليس محاكمة أحمد فتوح.. حضور شقيق حسين الشحات وطلب عاجل للدفاع

بدأت أحداث جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر اليوم الاثنين، في واقعة دهس مواطن على الطريق الساحلي في يوليو الماضي، والتي تنعقد في محكمة جنايات مطروح.

ويكشف الموجز كواليس محاكمة أحمد فتوح اليوم الاثنين في محكمة جنايات مطروح.

حضور شقيق حسين الشحات لمؤازرة أحمد فتوح

وحضر محمد الشحات شقيق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لمؤازرة أحمد فتوح في مأزقه، ليحضر بصحبة عدد من رفاق اللاعب وأسرته، بالإضافة إلى أسرة الضحية السيد أحمد أمين الشرطة.

محمد الشحات شقيق حسين الشحات نجم الأهلي في محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك

طلب عاجل من دفاع أحمد فتوح أمام المحكمة

وتقدم أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك، بطلب عاجل إلى هيئة المحكمة في بداية جلسة نجم منتخب مصر اليوم.

وطلب محامي أحمد فتوح فتوح من المحكمة إخلاء سبيله للتصالح مع المجني عليه، وقال: “هل توجد كباري مشاة على الطريق؟ نلتمس من هيئة المحكمة معاينة مكان الحادث والطريق، أطلب بإخلاء سبيل موكلي وهو لديه مكان معلوم التمس إخلاء سبيله حتي يتمكن من التصالح مع أسرة المجني عليه”.

طلبات محامي ضحية أحمد فتوح

وطالب محامي ضحية دهس أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتعويض مدني مليون جنيه مؤقت، وبتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وأكد المحامي إنه لا نية للتصالح مع المتهم، مطالبا بمعاقبته بتهمة قتل المجني عليه عن طريق الخطأ، متابعا بأن الضحية تناثرت أشلاءه فكيف لأسرته أن تتصالح، "لو كان الضحية حته واحده كان ممكن، لكن الضحية كان قطع فمافيش نية للتفاوض ولا التصالح".

ويمثل أحمد فتوح اليوم الاثنين أمام المحكمة في قضية دهس مواطن على الطريق السريع الساحلي.

وتعقد محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمتي التسبب في قتل المجني عليه أحمد السيد بالخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وقاد أحمد فتوح السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

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