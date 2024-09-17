آخر مستجدات أزمة أحمد فتوح.. شوبير يكشف ورطة جديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات حالة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعد إخلاء سبيله مساء أمس الاثنين، في واقعة دهس مواطن بمدينة العلمين.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في انتظار المحاكمة المقررة في 22 أكتوبر المقبل، شريطة دفعه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه.

ويستعرض الموجز تصريحات أحمد شوبير عن واقعة أحمد فتوح وإخلاء سبيله…

شوبير يكشف مستجدات أزمة أحمد فتوح

وقال أحمد شوبير في تصريحاته اليوم الثلاثاء عن واقعة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك: "امبارح المحكمة أفرجت عن أحمد فتوح بكفالة 50 الف جنيه وعنده جلسة يوم 22 أكتوبر هذا رأى قضاء وأنا في البداية قولت يا جماعة حرام عليكم اصبروا وشوفوا الدنيا شكلها إيه عشان ناس كثير جدا ضغطت على فتوح وهو مر بأزمة عنيفة جدا".

واضاف أحمد شوبير عن أحمد فتوح: "طبعا قبل أي شيء البقاء والدوام لله في الضحية ده موضوع محسوم بنسبة 100 في المائة وهناك قانون ودية لأهله ومسائل قضائية بحتة، ونحن في النهاية نلتزم بما يصدر من أحكام القضاء سواء أحكام مؤقتة أو دائمة".

أحمد فتوح

شوبير يرد على موقف أحمد فتوح من مباراة السوبر الأفريقي

وتابع شوبير: "لكن من البداية بعد قرار الإفراج زيطة وهيصة بسبب فتوح، إمبارح ربنا فك كربه وتاني ربنا يكون في عون أسرة المتوفي، لكنه أول ما القرار اتاخد انقسمنا إلى معسكرين، اللي يقول لك هو هيلعب السوبر، سوبر أيه دلوقتي خلي الولد بس يطلع يشم نفسه وكورة إيه دلوقتي أنت عارف يعني إيه بقاله شهرين مقيد الحرية بسبب حادث وهو مخطيء وكل حاجة، لكن يا أخي قول له حمدالله على السلامة".

وأضاف شوبير: “واحد تاني يقول لك لأ ما يلعبش السوبر إيه هو فيه أيه هو قلبنا اتنزع مننا للدرجة دي، هو الأساس يلعب السوبر ولاميلعبش هو إيه اللي حصل لنا الدنيا عملت إيه فينا، أنا مش مصدق والله، الناس تقول إن شاء الله الموضوع يعدي على خير".

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