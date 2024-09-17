يستضيف ملعب المملكة أرينا، مباراة الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية الرياض ويستعرض الموجز تفاصيل ومعلومات عن الحكم

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

والصومالي عمرعبدالقادر ارتان حكما رابعا.

والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.

أهلي وزمالك

وشه حلو على الأهلي.. معلومات عن معتز الشلماني حكم مباراة السوبر الإفريقي

تتفاءل جماهير المارد الأحمر، بإدارة الحكم الليبي معتز الشلماني، لمباريات الأهلي، حيث فاز الأحمر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023، على فريق الوداد المغربي، بثنائية مقابل هدف، وأيضًا مواجهة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأدارالليبي مواجهة النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كما أدار «الشلماني»، وكذلك لقاء بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويتصدر معتز الشلماني قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا، لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وتضم قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا" – سمير محمد.

وجاءت قائمة الزمالك الإفريقية 2024-2025 كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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