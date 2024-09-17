تستعد جماهير شتوتجارت، إلى زيادة أعدادها في مدرجات سانتياجو برنابيو، لحضور مباراة فريقها أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قوات الأمن في إسبانيا حددت هذه المباراة ضمن فئة "عالية الخطورة"، في ظل رغبة جماهير شتوتجارت بالحضور بأعداد غفيرة قد تتجاوز 20 ألف مشجع، رغم أن المخصص لهم كفريق ضيف 3800 مقعد فقط في البرنابيو.

جماهير شتوتجارت

كل شيء باللون الأحمر في مدريد.. جماهير شتوتجارت تهدد بتكرار فضيحة "كامب نو"

وأكد ألكسندر فيرلي، المدير الإداري لنادي شتوتجارت، إنهم تلقوا أكثر من 30 ألف طلب للحصول على تذاكر المباراة، حيث يتوقع أن يصل المد الأحمر إلى العاصمة الإسبانية بشعار: "كل شيء باللون الأحمر في مدريد".

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، أن جماهير شتوتجارت واجهت صعوبات في شراء التذاكر، لذلك تخطط لشراء تذاكر من جماهير ريال مدريد لحضور اللقاء وتكرار المشهد المثير للجدل في كامب نو قبل عامين، عندما قام 20 ألفًا من مشجعي آينتراخت فرانكفورت باحتلال مدرجات برشلونة في الدوري الأوروبي.

وأوصى النادي شتوتجارت الألماني، المشجعين الذين اشتروا تذاكر خارج منطقة الضيف، بعدم ارتداء الملابس التي تحدد هويتهم كمشجعين لشتوتجارت، مع تحذيرهم من ارتداء أو رفع أي شعارات لمجموعات الألتراس.

كما قامت إدارة النادي الألماني بتذكير أولئك الذين يسافرون بدون تذكرة، بأنه لن تكون هناك نقاط التقاء في المدينة لمشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون.

وتمثل مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، أهمية كبيرة لدى جماهير النادي الألماني، الذي لم يظهر في أي منافسة قارية منذ أكثر من 10 سنوات ولم يلعب في دوري أبطال أوروبا منذ ما يقرب من 15 عامًا.

موعد مباراة ريال مدريد وشتوتجارت الألماني

يواجه فريق ريال مدريد، نظيره شتوتجارت، اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

تنقل قناة بي إن سبورت القطرية، أحداث مباراة ريال مدريد وشتوتجارت، والتي تعد الناقل الحصري والرسمي لـ مباريات دوري أبطال أووربا هذا الموسم.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، أيضاً عبر القنوات التالية:

Sport 1 Hungary

Sky Sport Calcio 1

TV2 Sport 1 Norge

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 2 English

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