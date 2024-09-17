رئيس إنبي يعلن كواليس مثيرة تخص صفقة الأهلي الجديدة

فجر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، مفاجأة تخص صفقة النادي الأهلي الجديدة، الدولي المغربي يحيى عطية الله المنتقل إلى النادي الأهلي من سوتشي الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات رئيس نادي إنبي…

لاعب الزمالك الحالي كان بديلا لـ عطية الله في سوتشي

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، في أحد برامج “بودكاست”، المُذاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن يحيى عطية الله، ظهير أيسر النادي الأهلي الحالي، كان الخيار الثاني بالنسبة لفريق سوتشي الروسي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد محمد حمدي، لاعب إنبي المعار إلى الزمالك مؤخرا.

وأشار الشريعي في تصريحاته إلى أن الفريق الروسي اتجه للتفاوض مع الوداد المغربي، لضم يحيى عطية الله، بعد فشل التعاقد مع محمد حمدي، ظهير الفريق البترولي، نظرا لعدم الاتفاق على بعض بنود التعاقد.

أسباب فشل انتقال محمد حمدي لـ سوتشي

وأوضح رئيس إنبي في تصريحاته، أن الفريق الروسي، كان يرغب في التعاقد مع محمد حمدي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، مقابل 50 ألف يورو، مع وجود بند الشراء مقابل 800 ألف يورو، وهو ما رفضته إدارة إنبي لضعف المقابل المادي.

وأشار أيمن الشريعي، إلى أنه عرض على مسؤولي النادي الروسي، استعارة محمد حمدي بدون مقابل، مع وضع بند في عقده، يسمح له بالمشاركة في 35% من المباريات على الأقل، نظرا لرغبة المدير الفني لسوتشي في التعاقد مع اللاعب، وهو ما رفضه سوتشي.

الاهلي

يحيى عطية الله يزين قائمة الأهلي الأفريقية

قائمة الأهلي الإفريقية موسم 2024-2025

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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