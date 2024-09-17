ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد فوز لاتسيو أمام هيلاس فيرونا

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز، بفوز مثير لـ لاتسيو أمام هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما في ختام الأسبوع.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين بعد انتهاء الجولة الرابعة…

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- أودينيزي - 10 نقاط

2- نابولي - 9 نقاط

3- إنتر ميلان - 8 نقاط

4- يوفنتوس - 8 نقاط

5- تورينو - 8 نقاط

6- لاتسيو - 7 نقاط

7- هيلاس فيرونا - 6 نقاط

8- إمبولي - 6 نقاط

9- أتالانتا - 6 نقاط

10- ميلان - 5 نقاط

11- جنوى - 5 نقاط

12- بارما - 4 نقاط

13- ليتشي - 4 نقاط

14- فيورنتينا - 3 نقاط

15- مونزا - 3 نقاط

16- روما - 3 نقاط

17- بولونيا - 3 نقاط

18- كومو - 2 نقاط

19- كالياري - 2 نقاط

20- فينيزيا - نقطة

الدوري الإيطالي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- ماتيو ريتيجي - أتالانتا - 4

1- ماركوس تورام - إنتر ميلان - 4

2- فلوران توفين - أودينيزي - 3

2- فالنتين كاستيلانوس - لاتسيو - 3

3- أنج بوني - بارما بارما - 2

3- بولاي ديا - لاتسيو - 2

3- كريستيان بوليسيتش - ميلان - 2

3- كاسبر تنجستيد - هيلاس فيرونا - 2

3- دينيس مان - بارما - 2

3- دانييل موسكيرا - هيلاس فيرونا - 2

3 دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 2

3- إدوين جياسي - إمبولي - 2

3- جيوفاني دي لورينزو - نابولي - 2

3- كفاراتسخيليا - نابولي - 2

3- لورينزو لوكا - أودينيزي - 2

3- ماركو - أتالانتا - 2

3- مويس كين - فيورنتينا - 2

3- باتريك كوتروني - كومو - 2

3- روميلو لوكاكو - نابولي - 2

4- أليساندرو بونجيورنو - نابولي - 1

4- أندريا كامبياسو - يوفنتوس - 1

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