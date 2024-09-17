القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد ليفربول الإنجليزي ليحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ميلان مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية بنظامها الجديد 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

تعد قنوات “bein sports” هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان هي قناة “beIN Sports HD 1”.

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Cosmote Sport 2 HD

Arena Sport 3 HD Croatia

M+ Liga de Campeones 2

Max Sport 3 HD

SuperSport Premier League

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

Arena Premium 1 HD BiH

تشكيل مباراة ليفربول ضد ميلان المتوقع في دوري أبطال أوروبا

ويستعرض الموجز التشكيل المتوقع لـ ليفربول وإيه سي ميلان في مباراتهم بالقمة مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا…

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميلان

ومن المتوقع أن يخوض أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول مباراته ضد ميلان بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

في خط الوسط: واتارو إندو - جرافنبرج - سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - داروين نونيز.

ليفربول ضد ميلان

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفربول

بينما على الجانب الأخر، من المتوقع أن يستهل ميلان مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول على ملعبه بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: مايك مينيان

في خط الدفاع: كالابريا - توموري - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

في خط الوسط: فوفانا - لوفتوس تشيك - رينديرز

في خط الهجوم: رافايل لياو - موراتا - بوليسيتش

قائمة ليفربول لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة ليفربول لمواجهة ميلان كل من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - كيليهير - جاروس.

في خط الدفاع: كوناتي - فان دايك - كوانساه - جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد - آندي روبرتسون - تسيميكاس - برادلي.

في خط الوسط: سوبوسلاي - جرافنبرخ - جونز - ماك أليستر - واتارو إندو - مورتون.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كييزا - ديوجو جوتا - لويس دياز - نونيز - جاكبو.

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