مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء، منافسات دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديد 2024-2025، والتي ستقام بنظام جديد مستحدث، أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، منذ العام الماضي.

وستشهد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية بين الأندية العملاقة، وعلى رأسها قمة ليفربول ضد ميلان الإيطالي.

ويستعرض الموجز لمتابعيه جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

يونغ بويز السويسري ضد أستون فيلا الإنجليزي - في تمام الساعة 7:45 مساء

يوفنتوس الإيطالي ضد آيندهوفن الهولندي - في تمام الساعة 7:45 مساء

ريال مدريد الإسباني ضد شتوتغارت الألماني - في تمام الساعة 10:00 مساء

بايرن ميونخ الألماني ضد دينامو زغرب الكرواتي في تمام الساعة 10:00 مساء

ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي - في تمام الساعة - 10:00 مساء

سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد ليل الفرنسي - في تمام الساعة 10:00 مساء

ليفربول ضد ميلان - دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سبارتا براغا التشيكي ضد سالزبورغ النمساوي - في تمام الساعة 7:45 مساء

بولونيا الإيطالي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني - في تمام الساعة 7:45 مساء

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إنتر ميلان الإيطالي - في تمام الساعة 10:00 مساء

سلتيك الإسكتلندي ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي - في تمام الساعة 10:00 مساء

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد جيرونا الإسباني - في تمام الساعة 10:00 مساء

الخميس 19 سبتمبر 2024

فاينورد الهولندي ضد باير ليفركوزن الألماني - في تمام الساعة 7:45 مساء

سرفينا زفيزدا الصربي ضد بنفيكا البرتغالي - في تمام الساعة 7:45 مساء

موناكو الفرنسي ضد برشلونة الإسباني - في تمام الساعة 10:00 مساء

أتلانتا الإيطالي ضد أرسنال الإنجليزي - في تمام الساعة 10:00 مساء

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد لايبزيج الألماني - في تمام الساعة 10:00 مساء

ستاد بريست الفرنسي ضد شتورم غراتس النمساوي - في تمام الساعة 10:00 مساء

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