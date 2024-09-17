آخر تطورات الحالة الصحية لـ فهد المولد بعد الحادثة الأخيرة

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في حالة فهد المولد الصحية، بعد سقوطه من شرفة منزله في الإمارات العربية المتحدة ونقله إلى المستشفى في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلن نادي الشباب في بيان رسمي على صفحته على موقع “إكس”، عن نقل لاعبه فهد المولد نجم منتخب السعودية إلى المستشفى في دبي.

ويستعرض الموجز أخر تطورات حالة فهد المولد في الساعات الأخيرة بعد التقارير الطبية والتي تداولتها المواقع السعودية..

تطورات حالة فهد المولد الصحية

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن حالة فهد المولد الصحية تعتبر "حرجة جداً" وسط مؤشرات سلبية على صحته، حيث لم يتمكنوا من القيام بأي تدخل جراحي نظرًا لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة.

تحقيقات الشرطة تفجر مفاجأة في واقعة فهد المولد

وكشفت التحريات التي تُجريها شرطة دبي في الساعات الأخيرة عن حادثة فهد المولد والسقوط من أعلى شرفة بالدور الثاني في المنزل الذي كان يمكث فيه أثناء قضاء إجازته، عن مفاجآت.

وأوضحت التحقيقات أن فهد المولد نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية تعرض إلى عدة ضربات على الرأس والجسد قبل أن يتم إلقائه من الشرفة

فهد المولد - نادي الشباب

تهديدات وابتزاز لـ فهد المولد قبل سقوطه من شرفة منزله

وفي سياق آخر، فجرت الناشطة السعودية منال الصبحي مفاجأة من العيار الثقيل في حادث فهد المولد.

وأعلنت أن اللاعب الدولي فهد المولد تعرض للابتزاز من بعض الشخصيات في أحد فنادق دبي. وأوضحت الصبحي أن الفتى الأسمر لم يستجب لهم وقرر ترك الفندق والإقامة في شقة خاصة به، ليقرروا على إثر ذلك إرسال من يلقي به من شرفة منزله الخاص.

وهددت الناشطة السعودية المتورطين في الحادث بأنه إذا فقد اللاعب فهد المولد نجم منتخب السعودية حياته، لن ترحمهم، معبرة: "أنا ساكتة إلين ربي يشفيه فهد، وفي حال صار له شيء أقسم بالله لتحلمون بمنال كابوس في أحلامكم".

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