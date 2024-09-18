ليفربول يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك ميلان

دوري أبطال أوروبا.. انتهت المباراة التي جمعت بين ليفربول وميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطارأوروبا، بانتصار الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب سان سيرو.

ليفربول

أهداف المباراة

يستعرض الموجز أهدف المباراة كالتالي:-

جاء الهدف الأول لفريق ميلان، عن طريق كريستيان بوليسيتش، لاعب خط الوسط، في بداية الشوط الأول من الدقيقة 3 من عمر المباراة.

وسجل الفرنسي إبراهيما كوناتي، هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 23، من خلال ركلة حرة، نفذها المدافع ترينت أرنولد، بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لتذهب إلى كوناتي ويسددها داخل مرمى ميلان.

ومن خلال ركلة ركنية من الجهة اليمنى، نفذها كوستاس تسيمكاس، بكره عرضية، ليستقبلها فيرجيل فان دايك برأسه، ويسجل الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 67، سجل دومينيك سوبوسلاي، الهدف الثالث لليفربول، من هجمة مرتدة انطلق بها كودي جاكبو، ثم أرسل الكرة بعرضية إلى دومينيك، ليسجلها الآخير في شباك ميلان.

تشكيل ليفربول ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - كوناتي - تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر - سوبوسلاي - جرافبريتش.

خط الهجوم: جاكبو - دويوجو جوتا - محمد صلاح.

تشكيل ميلان ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: كالاباريا - توموري - بابفلوفيتش - هيرنانديز.

خط الوسط: لوفتوس شيك - راينديرز - فوفانا

خط الهجوم: موراتا - بولسيتش - لياو

وتضم النسخة الجديدة 36 ناديًا، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.

ووزعت الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي تتأهل إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافا لما كان يقع سابقا.

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