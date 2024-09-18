كامل.. جدول مواعيد أهم المباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 18-9-2024

تشهد مواعيد أهم المباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري 2024 العديد من اللقاءات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد أهم المباريات اليوم الأربعاء

وتستكمل بقية مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء حيث يأتي أبرزها المواجهة التي تجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وشهدت مباريات الأمس في بطولة دوري الأبطال العديد من المفاجأت الكبرى على صعيد النتائج تأتي في مقدمتها فوز بايرن ميونخ بتسعة أهداف لأول مرة منذ التسعينات فضلًا عن انتصار ليفربول في سان سيرو أمام ميلان.

أهم المباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

يستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية أبزر المباريات اليوم الأربعاء على النحو التالي:

تأتي في مقدمة المباريات اليوم ريال بيتيس في مواجهة خيتافي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويلتقي فريق سبارتا براج ضد سازبورج في الثامنة إلاربع.

وفي ذات الموعد الأخير سيواجه بولونيا نظيره شاختار الأوكراني بينما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي ضد جيرونا في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة القاهرة.

المباريات اليوم

ويستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا أمام خصمه نادي إنتر ميلان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وفي ذات الموعد سيلقي فريق كلوب بروج مام بوروسيا دورتموند بينما يصطدم سيلتك الإسكتلندي بنظيره سلوفان براتيسلافا.

القنوات الناقلة لـ المباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سُتذيع المباريات اليوم الأربعاء عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن أبرز المعلقين على المباريات اليوم الأربعاء هو التونسي عصام الشوالي الذي سيتولى مهمة التعليق على مواجهة المان سيتي وإنتر ميلان الإيطالي التي ستقام على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر.

وتحظى المباريات اليوم الأربعاء بترقب كبير من جانب جماهير الساحرة المستديرة نظرًا لأهميتها فضلًا عن قوة البطولة الأوروبية التي توج بها مؤخرًا ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند.

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