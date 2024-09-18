كثر البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2024 والقنوات الناقلة لها، التي يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم، ويرصدها لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يشهد مباريات اليوم، قمة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، ومواجهة باريس سان جيرمان ضد جيرونا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-بولونيا ضد شاختار دونيستك / الثامنة إلا ربع مساء.

-سبارتا براغ ضد سالزبورج / 7:45 مساء.

-سيلتيك ضد سلوفان براتيسلافا / العاشرة مساء.

-بوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج / 10:00 مساء.

-مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان / العاشرة مساء.

-باريس سان جيرمان ضد جيرونا / العاشرة مساء.

باريس سان جيرمان ضد جيرونا

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

-كاواساكي فرونتالي ضد أولسان هيونداي / الواحدة ظهراً.

-شانغهاي إيست آسيا ضد جوهور / الثالثة عصراً.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-خيتافي ضد ريال بيتيس / الثامنة مساء.

موعد مباريات كأس رابطة الدوري الإنجليزي اليوم

-برايتون ضد وولفرهامبتون / العاشرة إلا ربع مساء.

-توتنهام ضد كوفنتري سيتي / العاشرة مسا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

-إسطنبول باشاك شهير ضد سامسون سبور / الثامنة مساء.

موعد مباريات الدوري الهولندي اليوم

-أياكس ضد فورتونا سيتارد / التاسعة مساء.

مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتنقل مباريات دوري أبطال آسيا تحديدا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والكأس، بالإضافة إلى مجموعة قنوات SSC السعودية.

تردد قنوات الكأس القطرية

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فري، كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دارميان، فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان، ديماركو.

الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

الوسط: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

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