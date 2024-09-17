كثر البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-9-2024 والقنوات الناقلة لها، التي يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم، ويرصدها لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يشهد اليوم الثلاثاء، على مواجهات نارية، في بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، ودوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

من أهم مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت، ومواجهة ليفربول أمام ميلان، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والهلال ضد الريان في دوري الأبطال الآسيوي.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-9-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-يوفنتوس ضد إيندهوفن / 7:45 مساء.

-أستون فيلا ضد يونج بويز / الثامنة إلا ربع مساء.

-بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب/ العاشرة مساء.

-ليفربول ضد ميلان / 10:00 مساء.

-ليل ضد سبورتينج لشبونة / العاشرة مساء.

-ريال مدريد ضد شتوتجارت / 10:00 مساء.

مباراة ريال مدريد اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-يوكوهاما مارينوس ضد غوانغجو / الواحدة ظهراً.

-سنترال كوست مارينرز ضد شاندونج لونينج / 1:00 ظهراً.

-فيسيل كوبي ضد بوريرام يونايتد / الثالثة عصراً.

-شانغهاي شينهوا ضد بوهانغ ستيليرز / 3:00 عصراً.

-باختاكور ضد الوصل / الخامسة مساء.

-الهلال ضد الريان، السابعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

-ريال مايوركا ضد ريال سوسيداد / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الدوري الإنجليزي

-ستوك سيتي ضد فليتوود تاون / التاسعة والنصف مساء.

-برينتفورد ضد ليتون أورينت / العاشرة إلا ربع مساء.

-شيفيلد وينيزداي ضد بلاكبول / 9:45 مساء.

-فولهام ضد بريستون نورث إند / العاشرة إلاربع مساء.

-إيفرتون ضد ساوثهامبتون / 9:45 مساء.

-كريستال بالاس ضد كوينز بارك رينجرز / العاشرة إلا ربع مساء.

-مانشستر يونايتد ضد بارنسلي / 9:45 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا تحديدا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والكأس بالإضافة إلى مجموعة قنوات SSC السعودية.

تردد قنوات الكأس القطرية

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

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