يبحث عشاق كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-9-2024 والقنوات الناقلة لها، ومن أبرزها أبرزها افتتاح بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025.

من أهم مباريات اليوم الاثنين، مواجهة النصر ضد الشرطة العراقي، والأهلي أمام برسبوليس الإيراني، في دور مجموعات دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية.

وينشر لكم “الموجز”، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-9-2024 والقنوات الناقلة لها، والتشكيل المتوقع لـ أهم المواجهات.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-أوساسونا ضد رايو فاليكانو / اليوم الاثنين / العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-أودينيزي ضد بارما / السابعة والنصف مساء.

-لاتسيو ضد هيلاس فيرونا / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

-السد ضد العين / السابعة مساء.

-النصر السعودي ضد الشرطة / 7:00 مساء.

-الغرافة ضد استقلال طهران / التاسعة مساء.

-الأهلي السعودي ضد برسبوليس / 9:00 مساء.

الأهلي السعودي ضد برسبوليس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

-انطاليا سبور ضد أضنة سبور / الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

وتذاع مباريات دوري أبطال آسيا تحديدا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والكأس بالإضافة إلى مجموعة قنوات SSC السعودية.

تردد قنوات الكأس القطرية

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الشرطة

حارس المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سالم النجدي – محمد سيماكان – علي لاجامي – سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري ساديو ماني – أوتافيو – أيمن يحيى.

الهجوم: ويسلي.

تشكيل الشرطة المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: أحمد باسل.

الدفاع: أحمد يحيى – فيصل جاسم – جمال بلعمري – سالمون كارلوس.

وسط الملعب: فهد يوسف – بسام شاكر – حسين علي.

الهجوم: عبد الرازق قاسم – محمود المواس – لوكاس سانتوس.

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