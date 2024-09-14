يترقب عشاق كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2024 في مختلف البطولات والدوريات حول العالم، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

لذلك، حرص “الموجز”، على أن يقدم لمتابعيه الكرام في هذا التقرير، مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

- مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون / الثانية ونصف ظهراً.

- برايتون ضد إبسويتش تاون / الخامسة عصراً.

- ليستر سيتي ضد كريستال بلاس / الخاسمة عصراً.

- فولهام ضد وست هام يونايتد / 5:00 مساء.

- ليفربول ضد نوتينجهام فورست / الخامسة عصراً

- مانشستر سيتي ضد بيرينتفورد / 5:00 مساء.

-أستون فيلا ضد إيفرتون / السابعة والنصف مساء.

-تشيلسي ضد بورنموث / العاشرة مساء.

ليفربول

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

- ريال مايوركت ضد فياريال / الثالثة عصراً.

- إسبانيول ضد ألافيس / 5:15 عصراً.

- خيتافي ضد إشبيلية / السابعة والنصف مساء.

- ريال مدريد ضد ريال سوسيداد / العاشرة مساء.

ريال مدريد

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

- نيس ضد أولمبيك مارسيليا / السادسة مساء.

- أوكسير ضد موناكو / الثامنة مساء .

- باريس سان جيرمان ضد بريست / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

- لايبزيج ضد يونيون برلين / الرابعة والنصف عصراً.

- باير ليفركوزن ضد هوفنهايم / 4:30 مساء.

- بوخوم ضد فرايبورج / الرابعة والنصف عصراً

- آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج / 4:30 مساء.

- شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ / الرابعة والنصف عصراً.

- بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

- الفتح ضد الاتفاق / السادسة والنصف مساء.

- الفيحاء ضد الرائد / 6:45 مساء

- الهلال ضد الرياض / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

-البنك الإثيوبي ضد يانج أفريكانز / الثالثة عصراً.

-الجيش الملكي ضد المريخ / الرابعة عصراً.

-مازيمبي ضد الأسهم الحمراء / 4:30 عصراً.

-بيترو أتلتيكو ضد مانيما / الخامسة مساء.

-بيراميدز ضد الجيش الرواندي / السابعة مساء.

-شباب بلوزداد ضد داونز البوركينابي / 7:00 مساء.

-صن داونز ضد ماباني / التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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