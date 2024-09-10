يبحث محبي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات الأربعاء 11-9-2024 في مختلف البطولات القارية، والقنوات الناقلة لها.

اشتدت المنافسات في البطولات القارية، خلال فترة التوقف الدولي بسبتمبر 2024، خاصة في تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2026، وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن أبرز مباريات الأربعاء، هي مواجهة البرازيل باراجواي، ولقاء الإكوادور ضد بيرو، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026، بأمريكا الجنوبية.

وينشر لكم “الموجز”، في هذا التقرير، جدول مواعيد مباريات الأربعاء 11-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 اليوم

- بوليفيا ضد تشيلي / الثانية عشر بعد منتصف الليل.

- الاكوادور ضد بيرو / 12:00 بعد منتصف الليل.

- أورجواي ضد فنزويلا / الواحدة صباحاً

- البرازيل ضد باراجواي / الثالثة والنصف فجراً.

منتخب البرازيل

مواعيد مباريات اليوم الودية

- كندا ضد المكسيك / الثالثة والنصف فجراً

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم القنوات

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع أمام باراجواي اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل ماجالهايس، وجويلهيرمي أرانا.

الوسط: أندريه وبرونو جيماريش ولوكاس باكيتا,

الهجوم: رودريجو وإندريك وفيني جونيور.

ويغيب عن منتخب البرازيل أمام باراجواى كل من: يان كوتو، إيدير ميليتاو، بيدرو وسافينيو للإصابة، وجابرييل جيسوس وجويلينتون ورافينيا للإيقاف.

تشكيل منتخب الاكوداور المتوقع أمام بيرو

حراسة المرمى: جالينديز.

خط الدفاع: توريس، هينكابي، باتشو، إستوبينان.

خط الوسط: كايسيدو، مينديز، فرانكو.

الهجوم: سارمينتو، رودريجيز، فالنسيا.

جدول مباريات منتخب السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

السعودية ضد البحرين - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - الساعة التاسعة مساءً - على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أستراليا ضد السعودية- الخميس 14 نوفمبر 2024.

إندونيسيا ضد السعودية - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

السعودية ضد الصين- الخميس 20 مارس 2025.

اليابان ضد السعودية - الثلاثاء 25 مارس 2025.

البحرين ضد السعودية - الخميس 5 يونيو 2025.

السعودية ضد أستراليا - الثلاثاء 10 يونيو 2025.

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