يترقب محبي كرة القدم العالمية، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في مختلف البطولات القارية، وتبحث أيضاً عن القنوات الناقلة لها.

اشتعلت المنافسات في فترة التوقف الدولي بسبتمبر 2024، في البطولات القارية، التي أبرزهم، تصفيات كأس أمم أفريقيا، تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية.

وتنتظر الجماهير المصرية موعد مباراة مصر وبوتسوانا، اليوم في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025.

وينشر لكم “الموجز”، في هذا التقرير، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم

- نيجيريا ضد رواندا / الرابعة عصراً.

- موزمبيق ضد غينيا بيساو / 4:00 عصراً

- مالي ضد اسواتيني / الرابعة عصراً.

- جنوب أفريقيا ضد جنوب السودان / الرابعة عصراً

- مصر ضد بوتسوانا / السابعة مساء.

- ناميبيا ضد كينيا / 7:00 مساء.

- الكاميرون ضد زيمبابوي / السابعة مساء.

- غينيا ضد تنزانيا / 7:00 مساء.

- الجزائر ضد ليبيريا / السابعة مساء.

- الجابون ضد أفريقيا الوسطي / 7:00 مساء.

- موريتانيا ضد الرأس الأخضر / العاشرة مساء.

- زامبيا ضد سيراليوم / العاشرة مساء.

- تشاد ضد كوت ديفوار / 10:00 مساء.

- ليبيا ضد بينين / العاشرة مساء.

- بوركينا فاسو ضد مالاوي / 10:00 مساء.

مباراة مصر

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

- جزر فارو ضد لاتفيا / السابعة مساء.

- مقدونيا ضد أرمينيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- مالطا ضد أندورا / 9:45 مساء.

- جورجيا ضد ألبانيا / العاشرة إلا ربع مساء.

- أوكرانيا ضد التشيك / 9:45 مساء.

- إنجلترا ضد فنلندا / العاشرة إلا ربع مساء.

- اليونان ضد آيرلندا / 9:45 مساء.

- المجر ضد البوسنة والهرسك / العاشرة إلا ربع مساء.

- ألمانيا ضد هولندا / 9:45 مساء.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم اليوم

- الأرجنتين ضد كولومبيا / الحادية عشر والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم بـ تصفيات آسيا لـ كأس العالم

- قطر ضد كوريا الشمالية / الثالثة عصراً

- السعودية ضد الصين / 3:00 عصراً.

- استراليا ضد إندونيسيا / الثالثة عصراً.

- عمان ضد كوريا الجنوبية / الخامسة مساء.

- فلسطين ضد الأردن / الخامسة مساء.

- الإمارات ضد إيران / السابعة مساء.

- البحرين ضد اليابان / 7:00 مساء.

- الكويت ضد العراق / السابعة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات العربية والأوروبية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

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