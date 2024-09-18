بالتردد.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت أحد القنوات الفضائية المصرية نقل مواجهة فريق الكروي الأول بـ الأهلي أمام نظيره جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مواجهة الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه نادي جورماهيا الكيني في إطار مباريات مرحلة الإياب من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام فريق جورماهيا الكيني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والثامنة بتوقيت الإمارات على ملعب "القاهرة الدولي".

وكان فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد حقق الفوز على منافسه نادي جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وأعلنت شبكة قنوات " إم بي سي مصر" الفضائية حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي وجورماهيا، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بجانب قناة أبو ظبي الرياضية.

ويأتي تردد قناة "إم سي مصر" على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة الأهلي وجورماهيا الكيني تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري NILE للمرة الـ44 في تاريخه بعد حصول مسؤولي القلعة الحمراء على موافقة الاتحاد الإفريقي «كاف».

قائمة الأهلي الإفريقية في الموسم الجديد

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد التي ستشارك في دوري أبطال أفريقيا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال – خالد عبد الفتاح – محمد هاني – يوسف عبد الحفيظ – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – أشرف داري – يوسف أيمن – أحمد عابدين – كريم الدبيس – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – كريم وليد "نيدفيد" – أحمد نبيل "كوكا" – مروان عطية – عمرو السولية – مصطفى أبو الخير – عمر الساعي – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا" – سمير محمد

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