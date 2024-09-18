الزمالك يوضح لـ"الموجز" حقيقة التعاقد مع نجم الجزائر

كشف مصدر داحل الزمالك عن دخول فريقه في مفاوضات قوية لحسم التعاقد مع نجم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم نادي الزمالك بالدخول في مفاوضات قوية لحسم التعاقد مع اللاعب سفيان فيجولي نجم وسط منتخب الجزائر لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

الزمالك ينفي التعاقد مع نجم الجزائر

ونفى مصدر داخل الزمالك الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول دخول النادي في مفاوضات جادة لضم لاعب الجزائري سفيان فيجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن إدارة النادي لم تبدأ مفاوضات مباشرة مع فيجولي، بل تم ترشيحه من قبل عدة وكلاء لاعبين.

وأشار المصدر إلى أن فيجولي يبلغ من العمر 34 عامًا، مما يثير تحفظ النادي في الدخول في صفقة معه، خاصة بناءً على طلب المدير الفني الحالي جوزيه جوميز بالتوجه نحو لاعبين شبان للاستفادة منهم على المدى الطويل.

ويستعد فريق الكروي الأول بنادي الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الشرطة الكيني في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام مواجهة الزمالك أمام الشرطة الكيني يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبدالله السعيد على أرضية ملعب نيروبي في كينيا يوم السبت الماضي.

قائمة الزمالك الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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