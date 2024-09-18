ملامح قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي.. خاص

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على ملامح قائمة المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز في نهائي السوبر الإفريقي على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويخوض الأهلي مواجهة السوبر الأفريقي كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بعدما توج بالمسابقة النسخة الأخيرة على حساب منافسه نادي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد.

في المقابل يشارك الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي عقب تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

ستنطلق مواجهة المارد الأحمر ضد الزمالك في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع المواجهة بين الأهلي والفارس الأبيض عبر قناتي "إم سي مصر" و "بي إن سبورت" القطرية وذلك بعدما أعلنا القناتين إذاعتهما بشكل حصري للقاء في الشرق الأوسط وإفريقيا مجانًا.



قائمة الأهلي لملاقاة الزمالك في السوبر الأفريقي

ويستعرض لكم "الموجز" أبرز ملامح قائمة الأهلي ضد الفارس الأبيض في بطولة السوبر الإفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - يحيى عطية - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري.

وسط الملعب: عمرو السولية - أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة - رضا سليم - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي- محمود كهربا.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع 4 صفقات قوية حيث يأتي على رأسها المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء ومواطنه أشرف داري من صفوف بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم هذا فضلًا عن يوسف أيمن معارًا من الدحيل القطري وأخيرًا عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي السابق.

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