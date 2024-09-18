3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.. "اتفرج ببلاش"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإفريقية المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه الزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب "المملكة أرينا".

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام الفارس الأبيض يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة تحت إدارة تحكيمية بقيادة الليبي معتز إبراهيم.

القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، كالتالي:



1 - قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

2 - قناة بي إن سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

المعلق : عصام الشوالي

3 - قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ملامح قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - يحيى عطية - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري.

وسط الملعب: عمرو السولية - أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة - رضا سليم - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي- محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع 4 صفقات قوية يأتي على رأسها المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند أحقية الشراء ومواطنه أشرف داري قادمًا من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم

هذا بالإضافة إلى يوسف أيمن الذي يحمل الجنسية القطرية معارًا من الدحيل القطري وأخيرًا عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي السابق.



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