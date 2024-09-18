أول تعليق من أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله ومشاركته في تدريبات الزمالك

وجه أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسالة إلى أهل المتوفي أحمد الشوبكي أمين الشرطة في حادثة العلمين الشهيرة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد فتوح من قضية دهس المواطن أحمد الشبكي مع غرامة 50 ألف جنيه بالإضافة لتأجيل المحكمة حتى يوم 22 أكتوبر الجاري.



أحمد فتوح يطلب زيارة منزل المتوفي أحمد الشوبكي

وكتب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"الإنستجرام":" بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وأضاف" اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد احمد الشبكي . لا يوجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف علي عائلة المرحوم".

وتابع أحمد فتوح في تصريحاته " اتمني من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما احمل في صدري من هموم وحزن وخاصة أن ما حدث سيظل عالق في عقلي وقلبي حتي اخر نفس في صدري".

وأوضح أحمد فتوح في حديثه" وبخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائيا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من أربعين يوم بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود العقد وخاصة أن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالي".

وواصل حديثه" كل ما اتمناه أن يغفر لي ربي ما مضي وما هو آت. واعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالي بأن بنات المرحوم السيد احمد الشبكي في منزلة اخواتي الصغار ومسئول عنهم مسئولية كاملة وكل ما اتمناه أن يعفوا ويصفحوا".

وأنهى أحمد فتوح تصريحات، قائلًا " والله علي ما اقول شهيد".

جوميز يرفض طلب جديد لـ أحمد فتوح

وطلب المدير الفني لـ الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز من أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء للتأكيد على تجهيزه نفسيًا ومعنويًا بسبب التحديات التي واجهها مؤخرًا.

ووفقًا لمصادر لـ"الموجز" رفض جوميز فكرة غياب أحمد فتوح عن التدريبات بعد التشاور مع الجهاز المعاون، حيث يعتقد أن ذلك قد يؤثر سلبًا على حالته النفسية والمعنوية.

لذا، تم الاتفاق على عودة اللاعب للتدريبات لضمان دخوله سريعًا في دائرة الفريق واستعادة توازنه.

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