اعرف موعد ومعلق مباراة برشلونة ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن موعد و معلق مباراة برشلونة ضد موناكو، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعداداته لمواجهة موناكو، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد ومعلق مباراة برشلونة ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد موناكو في دوري الأبطال، يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، على أن يستضيفها ملعب لويس الثاني “معقل الفرنسي”.

وتبدأ صافرة مباراة موناكو وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، كما أنها تنطلق في تمام الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

شبكة قنوات "بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو، لأنها الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

معلق مباراة برشلونة وموناكو

وتقرر أن يكون خليل البلوشي، هو معلق مباراة برشلونة وموناكو، عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

ويأتي تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إنييجو مارتينيز - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: كاسادو ، بيدري.

الوسط الهجومي: لامين يامال، رافينيا، توريس.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة يستعيد نجمه قبل مواجهة موناكو

واستعاد برشلونة خدماته نجمه أنسو فاتي بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة، وذلك قبل مباراة موناكو،كما أنه زين قائمة البارسا لهذه المواجهة وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز، أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، جييرمو فرنانديز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها، توني فرناندي، أنسو فاتي.

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