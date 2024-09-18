تترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة أرسنال وأتالانتا التي تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي موعداً مع نظيره أتالانتا الإيطالي، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة.

يخطط فريق أرسنال لاستهلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانطلاقة قوية حتى يواصل منافسته مع الكبار على اللقب الأغلى.

ويقدم لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد مباراة أرسنال وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة أرسنال وأتالانتا

وتقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال وأتالانتا، يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات دوري الأبطال.

ويحتضن ملعب استاد جيويس، مباراة أتالانتا وأرسنال المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة أرسنال

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وأتالانتا

تذاع أحداث مباراة أتالانتا وأرسنال القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري والرسمي لـ مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا، أيضاً عبر القنوات التالية:

HRT 2

RTE Two

SuperSport Maximo 1

M+ Liga de Campeones 3

Arena Sport 3 HD Croatia

Digi Sport 2 HD Romania

Arena Sport 1 HD BiH

TNT Sports 1

SuperSport Premier League

معلق مباراة أرسنال وأتالانتا

استقرت شبكة بي إن سبورت، على معلق مباراة أرسنال وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا، على أن يكون سعيد الكعبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل أسنال المتوقع أمام أتالانتا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع أمام أتالانتا كالآتي:

حراسة المرمى دافيد رايا .

خط الدفاع بن وايت ، ساليبا ، غابرييل ، تمبر.

الوسط جورجينيو ، بارتي ، هافيرتز.

الهجوم ساكا ، تروسارد ، مارتينيلي.

تشكيل أتالانتا المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: موسو.

خط الدفاع: ديميستي، هيين، كولاسيناك.

وسط الملعب: زاباكوستا، دي رون، إيديرسون، روجيري، باساليتش.

الهجوم: دي كيتلاري، أديمولا لوكمان.

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