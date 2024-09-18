مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة موناكو بـ دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة موناكو في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مفاجاة يرصدها لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، استعدادته لمواجهة نظيره موناكو الفرنسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة الإسباني لافتتاح مشواره في دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، بالفوز على موناكو الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وموناكو، يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مفاجأة في قائمة برشلونة أمام موناكو

وجهز الفريق الكتالوني أسلحته لهذه المواجهة القوية، التي تعد من أهم منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال بنسخته الجديدة.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة موناكو، مفاجأة لجماهير البارسا، وهي عودة أنسو فاتي بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة موناكو كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز، أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها، توني فرناندي، أنسو فاتي.

قائمة برشلونة

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد موناكو (خارج ملعبه) - 19 سبتمبر 2024

برشلونة ضد يانج بويز ( داخل ملعبه) - 1 أكتوبر 2024

برشلونة ضد بايرن ميونخ (داخل ملعبه) - 23 أكتوبر 2024

برشلونة ضد النجم الأحمر (خارج ملعبه) - 6 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بريست ( داخل ملعبه) - 26 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (خارج ملعبه) - 11 نوفمبر 2024

برشلونة ضد بنفيكا (خارج ملعبه) - 21 يناير 2025

برشلونة ضد أتالانتا (داخل ملعبه) - 29 يناير 2025

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