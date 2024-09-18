من هو المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي؟.. اسم مفاجأة

كثر الجدل حول اسم المدرب المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي، بعد وفاة مدرب الدرويش خلال الأيام الماضية بعد صراعه مع المرض.

أعلن نادي الإسماعيلي منذ عدة أيام، عن وفاة مدربه إيهاب جلال، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى رحيله عن الحياة.

وكان إيهاب جلال قد تعرض لوعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

وأكدت الفحوصات الطبية، أن إيهاب جلال يعاني من جلطة دماغية، وخضع حينها لعمليتين جراحتيين ثم تم نقله إلى الرعاية المركزة، حتى توفاه الله يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً، ويرصد الموجز الأسماء المرشحة لخلافته في تدريب الإسماعيلي

وفاة إيهاب جلال

حلمي طولان المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي

من جانبه، وضعت إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن، عدة أسماء مدربين على طاولة التعاقدت، من أجل اختيار المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال.

وعلم “الموجز”، أن حلمي طولان، هو المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي، وتم فتح باب مفاوضات من أجل التعاقد معه سريعاً قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي حال فشلت المفاوضات مع حلمي طولان، سيكون البديل من بين الثنائي تامر مصطفى ومؤمن سليمان.

مسيرة حلمي طولان التدريبية قبل اقترابه من الإسماعيلي

تولي حلمي طولان قيادة 12 نادي، من بينهم الزمالك في " فترتين "، وحرس الحدود مرتين، اتحاد الشرطة، والمصرى، الاتصالات، بتروجت، طلائع الجيش في فترتين، سموحة، الاتحاد السكندرى، إنبى ، سيراميكا ، البنك الأهلي.

حقق حلمي طولان، بطولة واحدة في مشواره التدريبي كانت مع حرس الحدود 2012 /2013 بطولة كأس مصر.

ويعد نادى إنبى هو أكثر نادى قام حلمى طولان بتدريبه، بعدما قاده في 90 مباراة.

صفقات الإسماعيلي الجديدة

ونجح الإسماعيلي في إبرام عدة صفقات قوية قبل الموسم الجديد، من بينهم، محمد طارق، مدافع نادي الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وعمار حمدي، نجم الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضاً،.

بالإضافة إلى عماد ميهوب لاعب خط وسط بيراميدز، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

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