بعد وفاة إيهاب جلال بجلطة دماغية.. عادات يومية تصيبك بهذا المرض

توفي إيهاب جلال أحد أبرز الشخصيات في المجال الرياضي، نتيجة جلطة دماغية مفاجئة، مما أثار اهتمامًا واسعًا حول مسببات هذا المرض القاتل. تُعتبر الجلطات الدماغية واحدة من أخطر الحالات الصحية التي يمكن أن تصيب الإنسان، حيث تتسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم سنويًا. لكن، هل تعلم أن بعض العادات اليومية قد تزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض الخطير؟

العادات اليومية التي قد تسبب الجلطات الدماغية:

1- التدخين: يعد التدخين من أبرز العوامل المسببة للجلطات الدماغية، حيث يضر جدران الأوعية الدموية ويزيد من خطر تجلط الدم.

2- التغذية غير الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول، مما يسهم في تكوين جلطات دموية.

3- الجلوس لفترات طويلة: قلة الحركة، خاصة لأولئك الذين يجلسون في مكان واحد لفترات طويلة دون ممارسة أي نشاط بدني، يمكن أن تؤدي إلى تجلط الدم في الساقين ومن ثم الانتقال إلى الدماغ.

4- التوتر والإجهاد: التوتر المزمن يمكن أن يرفع ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في الإصابة بالجلطات الدماغية.

5- الكحول: الاستهلاك المفرط للكحول يؤثر سلبًا على صحة الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

6- عدم النوم الكافي: النوم غير الكافي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدماغية.

7- عدم إدارة الأمراض المزمنة: عدم التحكم الجيد في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الجلطات الدماغية.

تُعتبر هذه العادات جزءًا من نمط حياة يمكن تعديله للوقاية من الجلطات الدماغية. الالتزام بنظام حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، تناول غذاء متوازن، والتقليل من التوتر، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذا المرض.

التوعية والوقاية هي الخطوات الأساسية لحماية صحتنا وضمان حياة صحية خالية من الأمراض الخطيرة مثل الجلطات الدماغية.

اقرا ايضا

الإمارات تحقق ثورة علمية في إعادة تأهيل الحركة لمصابي الجلطة الدماغية

دراسة أمريكية : ”هز الأرجل” يؤدي لجلطة دماغية