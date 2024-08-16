أحمد صيام يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان بسبب التدخين

كشف الفنان أحمد صيام في حديثه مع الإعلامية سهير جودة عن تفاصيل إصابته بسرطان الرئة بسبب التدخين، بدأ صيام في التدخين منذ عام 1970، حيث كان يدخن السجائر بشراهة، ولم يكن يتوقف عن التدخين طوال اليوم. في بعض الأحيان كان يشرب حتى 6 علب سجائر في اليوم. استمر هذا الوضع حتى عام 2007، حين بدأ يشعر بالتعب وظهرت عليه أعراض مرضية مثل السعال الشديد عند الاستيقاظ من النوم وعدم التوازن للحظات.

قرار الإقلاع عن التدخين

أحمد صيام

في عام 2007، وبعد شعوره بهذه الأعراض، قرر أحمد صيام التوقف عن التدخين. قام بإلقاء علبة السجائر من نافذة الغرفة واتخذ قرارًا نهائيًا بالتوقف عن التدخين. في اليوم التالي، ذهب للطبيب للكشف عن سبب هذه الأعراض، وهنا كانت الصدمة.

اكتشاف الورم والخطوات العلاجية

أبلغه الطبيب بوجود ورم على الرئة اليمنى، وهو خبر صادم للغاية بالنسبة له. ورفض صيام في البداية الاقتراب من هذا الموضوع، حيث كان لديه معلومة أن الورم قد ينتشر إذا تم تحريكه أو الاقتراب منه. لكنه في النهاية وافق على إجراء العملية بعدما تقابل مع طبيب متخصص أبلغه بضرورة إزالة الجزء المصاب من الرئة. بعد يومين فقط من هذا القرار، أجرى العملية الجراحية.

تجربة العلاج الكيماوي

أحمد صيام

بعد العملية، تلقى أحمد صيام ثلاث جرعات من العلاج الكيماوي الوقائي. أوضح صيام أن تجربة الكيماوي كانت أصعب بكثير من العملية الجراحية نفسها. فالعملية كانت تحت تأثير التخدير، بينما كان يتلقى جرعات الكيماوي وهو في كامل وعيه. أشار إلى أن البروتوكول العلاجي الذي تلقاه كان جديدًا ويعمل على تنشيف الأوردة، وليس البروتوكول الذي يسبب تساقط الشعر.

متابعة الحالة الصحية

أحمد صيام

بعد انتهاء فترة العلاج، استمر أحمد صيام في إجراء الفحوصات الطبية الدورية لمدة ستة أشهر للاطمئنان على حالته الصحية. وقد عبر عن مدى صعوبة هذه الفترة في حياته، خاصة في ظل الآلام الناتجة عن العلاج الكيماوي التي وصفها بأنها كانت الأصعب في حياته.

قصة أحمد صيام مع التدخين والسرطان تعكس خطورة التدخين وأضراره الكبيرة على الصحة. حيث أن الإقلاع عن التدخين في الوقت المناسب قد ينقذ حياة الفرد، ورغم صعوبة العلاج إلا أن الالتزام بالمتابعة الطبية والإجراءات الوقائية يمكن أن يساهم في التعافي. رسالة صيام هي تحذير لكل من لا يزال يمارس هذه العادة الضارة بضرورة التوقف الفوري للحفاظ على الصحة وتجنب مخاطر كبيرة قد تصل إلى الإصابة بالسرطان.

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