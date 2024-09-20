برشلونة يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام موناكو وأرسنال يتعادل

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، بهزيمة قاسية أمام موناكو الفرنسي. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره موناكو، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم.

وسقط برشلونة الإسباني، في فخ الهزيمة أمام موناكو الفرنسي، بنتيجة 2-1، في الريمونتادا المثيرة التي جمعت الأخير.

موناكو يخطف الفوز من برشلونة

ونجح موناكو في خطف الفوز من برشلونة على أرضه ووسط جمهوره، بثنائية ماغني أكليوش في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الكتالوني الوحيد في هذا اللقاء، عن طريق نجمه لامين يامال.

وفقد برشلونة ثلاث نقاط هامة، في مشواره بدوري الأبطال هذا الموسم، علماً بأن أرسنال تعادل سلبياً مع أتالانتا الإيطالي أيضاً، في مباراة اليوم أيضا.

برشلونة وموناكو

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

الوسط: مارك كاسادو، بيدري، إريك جارسيا.

الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

ضمت دكة بدلاء برشلونة اليوم كل من، جيرارد لانجيرو، فيرنانديز، دومينجيز، أسترالاجا، انياكي بينيا، كوينكا، هيكتور فورت، بابلو توري، أنسو فاتي، فيرنانديز، فيران توريس، باو فيكتور.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة برشلونة أمام موناكو

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة برشلونة اليوم كالآتي:

1 بايرن ميونخ، 3 نقاط.

2 سيلتيك، 3 نقاط.

3 أستون فيلا، 3 نقاط.

4 بوروسيا دورتموند، 3 نقاط.

5 سبارتا براجا، 3 نقاط.

6 ليفربول، 3 نقاط.

7 يوفنتوس، 3 نقاط.

8 ريال مدريد، 3 نقاط.

9 سبورتينج لشبونة، 3 نقاط.

10 باريس سان جيرمان، 3 نقاط.

11 موناكو 3 نقاط.

12 بولونيا، نقطة واحدة.

13 إنتر ميلان، نقطة واحدة.

14 مانشستر سيتي، نقطة واحدة.

15 شاختار، نقطة واحدة.

16 آرسنال،نقطة وحيدة.

17 أتالانتا، نقطة وحيدة.

18 برشلونة بدون نقاط.

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