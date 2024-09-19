اتحاد الكرة يرد على بيان وكيل روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر

رد الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، على بيان وكيل روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، والذي كشف من خلاله كواليس تجديد تعاقده لتدريب الفراعنة الصغار في الفترة الأخيرة.

ويسلط الموجز الضوء على بيان اتحاد الكرة المصري حول أزمة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي…

بيان رسمي من اتحاد الكرة ردًا على وكيل ميكالي

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس في بيان رسمي: "ميكالى ووكيله رغم التفاوض مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، إلا أن وكيل ميكالى دخل في مفاوضات أخرى في نفس الوقت مع سوريا وفشلت بعدما طلب 50 ألف دولار شهريا بينما تمسك الجانب السورى بـ40 الف دولار فقط".

وأضاف بيان اتحاد الكرة المصري: "كما دخل في مفاوضات مع قطر وكان قريبًا من تدريب المنتخب الأولمبي القطري، لكن الاتحاد القطرى تراجع بسبب رغبته في أن يكون مدرب المنتخب الأولمبي لـ إسبانيًا كما هو الحال في المنتخب الأول لتوحيد الفكر".

واختتم: "كما فتح وكيل ميكالي خط اتصال مع الزمالك لتدريب الأبيض، لكن الأخير أوقف التفاوض وتمسك بجوميز في النهاية، ما يعني أن وكيل ميكالي لم يوقف التفاوض والبحث عن عروض له أثناء تفاوضه مع الاتحاد المصري كما يزعم".

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

وكيل ميكالي يهدد برحيله عن مصر

وقال وكيل ميكالي في تصريحاته في بيان رسمي عن أزمة البرازيلي: "يدعي الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم بحاجة إلى خطاب من الوزير يأذن لهم بالتوقيع على العقد وأن مثل هذا الخطاب لم يأت أبدًا، حتى الآن ليس لدي أي إجابة من الاتحاد ولسوء الحظ لا يمكننا الانتظار إلى الأبد".

وأوضح: "سأغادر مصر اليوم ومن الآن سنستمع مرة أخرى إلى أي عروض من الخارج، لقد أغلقنا آذان العروض الأجنبية في 12/08 منذ أن اتفقنا على بقاء السيد ميكالي في مصر".

وأكمل: “تلك هي الحقائق ومن المهم أن نقول إن نية المدرب ميكالي كانت البقاء دائمًا في مصر ومواصلة مشروع تطوير الجيل الجديد من الفراعنة، يتضمن المشروع عقدًا مدته 4 سنوات يستهدف دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028”.

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