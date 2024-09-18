اتحاد الكرة المصري يناقش ملفات مهمة ويستعد للانتخابات المقبلة

اتحاد الكرة المصري.. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعًا هامًا غدًا الخميس بمقر الاتحاد في الجزيرة، يهدف الاجتماع إلى مناقشة وحسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة التي تخص الكرة المصرية، ومن المتوقع أن يتناول المجلس العديد من القضايا المهمة في إطار تطوير المسابقات والتحضيرات للانتخابات المقبلة، ويرصد الموجز تفاصيل الاجتماع.

موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة



كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاجتماع سيشهد إعلان موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة المصري. يهدف الاتحاد لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع القادمة. وأشار المصدر إلى أن الانتخابات ستُجرى وفقًا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موعد انتخابات اتحاد الكرة



بحسب المخاطبات بين مسئولي اتحاد الكرة و"فيفا"، تم تحديد شهر نوفمبر المقبل موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. وأكد المصدر أن المجلس الجديد سيتسلم مهامه رسميًا قبل نهاية شهر نوفمبر 2024، مما يضمن الانتقال السلس للإدارة الجديدة.

تفاصيل مسابقات الفروع والقطاعات لموسم 2024-2025



أعلن اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل مسابقات الفروع والقطاعات ومهرجانات البراعم والأكاديميات للموسم الجديد 2024-2025، جاء هذا الإعلان بعد اجتماع موسع عقده عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المسابقات، مع الكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، الأربعاء الماضي.

شرح تفصيلي للمسابقات ومهرجانات البراعم



خلال الاجتماع الذي ضم المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق، تم شرح جميع التعليمات المتعلقة بنظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم. كما تناول الاجتماع تفاصيل تعليمات القيد والمسابقات على مستوى المناطق والقطاعات، لضمان تنظيم فعال ومتكامل للموسم الجديد.

بهذا التحرك، يسعى اتحاد الكرة المصري إلى تعزيز هيكلة المسابقات وتطوير نظم الفئات الناشئة، بينما يستعد لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون محورية في رسم مستقبل كرة القدم المصرية.

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