تعديل مفاجئ في قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2025.. رحيل عبد الحفيظ يربك الحسابات

أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تعديل مفاجئ في قائمة الأحمر الإفريقية لموسم 2024-2025، بعد رحيل يوسف سيد عبد الحفيظ.

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه يوسف سيد عبد الحفيظ، إلى نادي سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة، وذلك في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان قد رحل الصاعد الشاب أحمد عبدين عن الأهلي أيضاً إلى صفوف سيراميكا، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

كولر يعد قائمة الأهلي الإفريقية بعد رحيل ثنائي الشباب

رحيل يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين عن الأهلي، أربك حسابات مارسيل كولر، خاصة أنه ضم هذا الثنائي في قائمة الأحمر الإفريقية بالموسم الجديد.

واضطر كولر، للتعديل في قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2026، بعد رحيل هذا الثنائي، والذي يرصدها لكم “الموجز” في السطور الآتية.

قائمة الأهلي الإفريقية بعد رحيل يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية 2024-2025، بعد رحيل يوسف سيد عبدالحفيظ وأحمد عابدين كالآتي:

حارس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، رامي ربيعة، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيي عطية الله.

الوسط الدفاعي: أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم وليد نيدفيد، عمرو السولية، مصطفى أبو الخير، مروان عطية، عمر الساعي. خط الوسط الهجومي: إمام عاشور، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا، سمير محمد، بيرسي تاو.

قائمة الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

بدأ الأهلي مشواره الإفريقي هذا الموسم 2024-2025، بمواجهة جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة.

وانتصر الأهلي على جورماهيا الكيني في هذا اللقاء الذي أقيم على أرض الأخير، بثلاثية نارية.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا ضد جورماهيا في لقاء الإياب، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

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