تأكيدا لـ الموجز... الأهلي يعلن رحيل لاعبه رغم تسجيله في القائمة الإفريقية

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم رجال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تسجيله في القائمة الأفريقية للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

الأهلي يوافق على إعارة يوسف عبد الحفيظ

وأعلن النادي الأهلي رحيل يوسف سيد عبد الحفيظ، أحد المواهب الصاعدة مواليد 2005، إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة عام على سبيل الإعارة.

وجاء ذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، والتشاور مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع.

الأهلي يضع شرطًا للموافقة على إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ

واتفق الأهلي مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا، على إتاحة الفرصة للاعب للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر، واكتساب الخبرات وتحقيق الاستفادة الفنية والبدنية، لا سيما وأنه من العناصر الواعدة والمرشحة لتكون أحد التدعيمات للفريق الأول في السنوات المقبلة.

وكان الموجز، قد أشار في وقت سابق لصفقة يوسف سيد عبد الحفيظ إلى نادي سيراميكا

وعلم "الموجز" أن يوسف سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي الشاب على وشك الانضمام إلى الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بهدف حصول نجم الأهلي لى فرصة للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرة قبل عودته مجددًا للمارد الأحمر.

قائمة النادي الأهلي الأفريقية 2024-2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله - أحمد عابدين -

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - يوسف سيد عبد الحفيظ

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي - سمير محمد

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