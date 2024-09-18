هل تنهي المنشطات تاريخ رمضان صبحي الكروي؟.. تطورات صادمة

أشعلت التطورات الجديدة، لأزمة رمضان صبحي نجم بيراميدز، الجدل كثيراً على الساحة الكروية، بعد حسم هذه القضية من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في الأيام الماضية

مازلت أزمة رمضان صبحي نجم بيراميدز، قائمة ويعاني منها اللاعب بعد، بعد قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بإلغاء رفع الإيقاف عنه.

اتهم رمضان صبحي في الفترة الماضية، بتعاطيه المنشطات، والتلاعب في عينة التحاليل الخاصة به، مما أدى إلى إيقاف اللاعب في فترة بالموسم الماضي.

وبعد الإجراءات المكثفة، أكدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على براءة اللاعب ورفع الإيقاف عنه، وذلك بعد جلسات الاستماع.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تبرئ رمضان صبحي

وفي يوم يوم 17 يوليو 2024، أعلنت المنظمة المصرية، رفع الإيقاف عن رمضان صبحي رسميًا، وجاءت القرارات الخاصة بهذه القضية كالآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب. 3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

أزمة رمضان صبحي تعود من جديد

وعادت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات من جديد، وذلك بعد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، بالاستئناف رسميا ضد قرار لجنة الاستماع التابعة للوكالة المصرية بإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب.

كما أنها طالبت بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، مما وجه صدمة كبيرة للاعب ولفريقه بيراميدز وجماهير الثنائي.

رمضان صبحي

ويرصد لكم “الموجز”، في السطور الآتية خطوات محامي رمضان صبحي بعد هذه التطورات الصادمة والمثيرة.

محامي رمضان صبحي يكشف خطواته ضد قرار الإيقاف الجديد

وأكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، أنه كان يتوقع هذا الإجراء، لذلك جهز كل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن اللاعب".

وشدد على أن هذه مجرد إجراءت قنونية ليس إلا، وسيتم تبرئة اللاعب من جديد، كما أنه يحق لرمضان المشاركة مع فريقه بصفقة طبيعية، حتى يأتي قرار نهائي من المحكمة الدولية لكرة القدم بشأن مصيره.

وأشار إلى أن الفصل في الدعوى وصدور الحُكم قد يستمر حتى مارس 2025.

رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز في الموسم الجديد

وتواجد رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز بالموسم الجديد.

الجديد بالذكر، أن رمضان للمشاركة مع فريقه، يوم 22 يوليو 2024، حيث كانت أول مباراة له أمام الأهلي، وخسر فيها بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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