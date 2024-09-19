كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي ويمنح المهاجم الضوء الأخضر.. تفاصيل مثيرة

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي موقفه النهائي من رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق القاهري بالميركاتو الصيفي الحالي.

كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي الشاب

وعلم “الموجز” أن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رفض فكرة احتراف الثنائي كريم الدبيس ومحمد عبد الله ومغادرتهما في الموسم الجديد.

أكد كولر أنه في حاجة لهما في المرحلة المقبلة نظرًا لارتباطات الفريق المتعددة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

قرر كولر إغلاق باب رحيلهما والاحتفاظ بهما في صفوف النادي الأهلي بالرغم من وصول عروض من أندية برتغالية لضم الثنائي، .

قرر كولر منح لاعب ثالث، محمد زعلوك، بطاقة الرحيل من الفريق بسبب عدم حاجته لخدماته في الموسم الجديد.

وظهر الاتحاد السكندري اهتمامًا بالتعاقد مع محمد زعلوك، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مفاوضات مكثفة بين الناديين بعد إعلان كولر عن رحيل زعلوك عن الأهلي.

مدافع الأهلي على رادار الإسماعيلي.. وكاف يوافق على الاحتفال بالدوري

يقترب معتز محمد، لاعب الدفاع الشاب في النادي الأهلي، من الانتقال إلى نادي الإسماعيلي في إطار صفقة انتقال عمر الساعي إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتتشاور إدارة الإسماعيلي مع نظرائها في الأهلي بشأن اللاعبين المعارين إلى الدراويش، حيث يُعتبر عمار حمدي أحد المرشحين للانضمام إلى الدراويش على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى لاعبين آخرين محتملين مثل كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد زعلوك.

و تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف" يوافق فيه على تسليم درع الدوري بعد مباراة العودة ضد جورماهيا الكيني المقررة في 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستُقام في استاد القاهرة.

هذا القرار جاء بعد طلب من الأهلي للاتحاد الإفريقي لتسليم الدرع، بهدف الاحتفال به مع الجماهير المتواجدة في المباراة.

بدأ الأهلي مسيرته في الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز ساحق على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أُقيمت على ملعب نيايو الوطني.

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