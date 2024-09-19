فيفا يزف بشرى سارة لـ منتخب مصر في التصنيف الشهري.. قفزة قوية

زف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشرى سارة لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد الإعلان عن التصنيف الشهري للمنتخبات.

وخاض منتخب مصر مواجهتين في أوائل الشهر الجاري أمام كاب فيردي وبوتسوانا ضمن فعاليات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الأولى أمام كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد بينما انتصر في اللقاء الثاني على منافسه بوتسوانا بأربعة أهداف نظيفة.

منتخب مصر يصعد 5 مراكز في تصنيف فيفا

وحقق منتخب مصر بقيادة العميد ل تقدمًا بـ 5 مراكز في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية خلال الشهر الشهر الجاري.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس التصنيف الشهري للمنتخبات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

صعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن إلى المركز 31 في تصنيف الفيفا برصيد يبلغ 1515.62 نقطة، مقارنة بـ1502 نقطة في التصنيف السابق.

منتخب مصر

حلّ المنتخب المصري في المركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا، خلف منتخبي المغرب والسنغال اللذين يتصدران الترتيب على التوالي.

من ناحية أخرى، حافظ منتخب المغرب على الصدارة في قارة أفريقيا في المركز 14.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025، التي ستُقام في المغرب.

ومن المقرر أن يلتقيا مرة أخرى في الجولة الرابعة، ولم يتم تحديد تواريخ هذين اللقاءين بشكل رسمي حتى الآن.

ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا

1- المغرب الأول إفريقيًا والـ14 عالميًا، 1676.14 نقطة.

2 - السنغال الثاني إفريقيًا والـ21 عالميًا، 1620.87 نقطة.

3 - منتخب مصر الثالث إفريقيًا والـ31 عالميًا 1515.64 نقطة.

4 – كوت ديفوار الرابع إفريقيًا والـ33 عالميًا 1509.12 نقطة.

5 – تونس الخامس إفريقيًا والـ36 عالميًا 1504.86 نقطة.



6 - نيجريا السادس إفريقيًا والـ39 عالميًا 1498.02 نقطة.

7 - الجزائر السابع إفريقيًا والـ41 عالميًا 1486.03 نقطة.

8 – الكاميرون الثامن إفريقيًا والـ53 عالميًا 1458.51 نقطة.

9 – مالي التاسع إفريقيًا والـ54 عالميًا 1455.16 نقطة.

10– الكونغو الديموقراطية العاشر إفريقيًا والـ58 عالميًا 1416.91 نقطة.



أول 10 منتخبات عالمية في تصنيف فيفا لشهر سبتمبر

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية ترتيب المنتخبات العالمية بعد تصنيف شهر سبتمبر الجاري من جانب فيفا والذي شهد محافظة منتخب الأرجنتين على الصدارة.

1- الأرجنتين.

2- فرنسا.

3- إسبانيا.

4- إنجلترا.

5- البرازيل.

6- بلجيكا.

7- هولندا.

8- البرتغال.

9- كولومبيا.

10- إيطاليا.

اقرأ أيضا:

وجوه جديدة وغيابات غير متوقعة.. حسام حسن يثير الجدل حول قائمة منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد رباعية بوتسوانا