مفاجأة.. إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا على قناة مصرية

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا، وخاصة أن المباراة ستشهد تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه بعد حصول مسؤولي القلعة الحمراء على موافقة الاتحاد الإفريقي «كاف».

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة، على فريق جورماهيا الكيني، خلال ‏المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي، ‏في ‏ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي “كاف”، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وفي هذا الصدد، يقدم “الموجز” بالسطور التالية، القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي وجورماهيا، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت قناة أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن إياب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وأحتفالية تسليم درع دوري نايل للفريق الأهلي، عقب انتهاء المباراة، على ستاد القاهرة الدولى.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتضم قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

إقرأ أيضًا:

هل تنهي المنشطات تاريخ رمضان صبحي الكروي؟.. تطورات صادمة

من هو المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي؟.. اسم مفاجأة