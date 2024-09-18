رابطة الأندية تعلن التعاقد مع الشركة الألمانية المنظمة لبطولات الويفا لتنظيم الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية، تعاقدها مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي، لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد. يستعرض الموجز التفاصيل كالتالي.

ويقام الاجتماع بين أندية الدوري المصري الممتاز ورابطة الأندية، بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر، من أجل الاستقرار على شكل دوري NILE في الموسم الجديد.

رابطة الأندية المصرية

وتواجد فى الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلين لرابطة الأندية، بالإضافة إلى مندوبي أندية الدوري المصري الممتاز الذين توافدوا على مقر مشروع الهدف لحضور الاجتماع، كما تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

واقترح عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

المقترح الأول: إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط. المقترح الثاني: إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب.

إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب. المقترح الثالث: إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

تسعى رابطة الأندية لإقامة الموسم المقبل، بشكل ونظام جديد، للتغلب على أزمة التأجيلات وتأخر انطلاق البطولة، ومن المتوقع أن ينطلق الدوري المصري الموسم المقبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

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