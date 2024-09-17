الأهلي يكشف سر تأخير احتفالية درع الدوري المصري موسم 2024

كشف النادي الأهلي، عن سبب تأخير احتفالية درع الدوري للفريق الأول لكرة القدم، بعد تأخر تسلميه رغم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأهلي لعام 2023/ 2024.

وقال النادي الأهلي عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك: “ أن سبب الرئيسي في تأخير احتفالية الدرع، هي الرغبة في حضور جماهير المارد الأحمر، وحضور جميع العناصر الممثلة لعائلة الأهلي”، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأضاف النادي، أن جماهير الأهلي هي القاسم المشترك في البطولات والانتصارات، وأن يكون تواجده بأكبر عدد مسموح به، وحضور جميع اللاعبين الذين شاركوا في الحصول على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبرلجاري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز بثلاثية نظيفة، على فريق جورماهيا الكيني، خلال ‏المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي، ‏في ‏ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كل من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

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