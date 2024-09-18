بالأسماء.. صفقات نارية في قطبي الكرة المصرية

تعاقد قطبي الكرة المصرية، مع عدة صفقات جديدة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، والتي تتصدرمحركات البحث على جوجل بلا توقف متواصل، حتى موعد غلق باب القيد رسميًا يوم 25 أكتوبر المقبل.

يستعرض الموجز صفقات الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية

صفقات الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

نجح كل من الأهلي والزمالك في ضم العديد من اللاعبين خلال فترة القيد التي حددها "كاف"، أبرزهم:

القطري يوسف أيمن- قادم من الدحيل على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي. المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر، المعار من سوتشي الفرنسي بنية الشراء النهائي. المغربي المدافع أشرف داري، لمدة 4 مواسم من بريست الفرنسي. عمر الساعي، لاعب خط وسط الإسماعيلي، لمدة 5 مواسم.

وفشلت صفقة محمد بن رمضان، وانتقاله إلى النادي الأهلي، وعدم إتمامها لعدة معوقات وتوصل الناديين لاتفاق نهائي.

يحيى عطية الله

صفقات الزمالك الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

المغربي محمود بنتايك - ظهير أيسر من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند بأحقية الشراء. الفلسطيني عمر فرج - مهاجم من نادي أيك السويدي، لمدة 4 مواسم. محمد حمدي - ظهير وجناح أيسر من إنبي على سبيل الإعارة. السنغالي سيدي ندياي - مهاجم من نادي جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن، خاصة أنه من مواليد 2005. البولندي كونراد ميشالاك -جناح من نادي أحد السعودي.

وبناءً على توصيات من البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، يرغب الزمالك في تدعيم 3 مراكز داخل الفريق، وهم مركز المهاجم الصريح، ومركز المساك، ولاعب يجيد في المركز 6.

وكان كشف أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الزمالك لم يغلق باب الصفقات، حتى بعد إغلاق باب قيد السوبر الأفريقي، وأنه يرغب في ضم مدافع وده أولوية بالنسبة لمجلس الزمالك، أبرزهم كالوشا لاعب إنبي، محمد إسماعيل لاعب زد، أحمد حسام لاعب الجونة.

أضاف شوبير، أن المجلس يبحث عن مهاجم، لا سيما بعد فشل صفقة أرون بوبيندزا. في اللاعب السويدي كارلوس سرادنبرج، والإيفواري عبدالله جيري، محمود جهاد لاعب فاركو.

من يحق له من الصفقات الجديدة المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي؟

اللاعبون الذين تم قيدهم خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر سيسمح لهم المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي فقط، ولن يتمكنوا من المشاركة في الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



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