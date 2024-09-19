موهوب الأهلي يرحل إلى سيراميكا كليوباترا بنظام الإعارة.. خاص

وافق مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على رحيل أحد لاعبي القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.

نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف

وعلم"الموجز" أن يوسف سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي الشاب على وشك الانضمام إلى الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بهدف حصول نجم الأهلي لى فرصة للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرة قبل عودته مجددًا للمارد الأحمر.

وأفادت المصادر أن وجود اهتمام كبير من جانب سيراميكا كليوباترا بضم يوسف سيد عبد الحفيظ في فترة الانتقالات الحالية، لينضم إلى زميله السابق في النادي الأهلي، أحمد عابدين، الذي انتقل مؤخرًا إلى النادي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ورحل مؤخرًا عن صفوف القلعة الحمراء عدد من اللاعبين وهم الفرنسي أنتوني موديست، نهاية عقده، والتونسي محمد الضاوي كريستو، إعارة لمدة موسم إلى الصفاقسي التونسي، وأحمد عبد القادر، إعارة لمدة موسم إلى قطر القطري، والمالي أليو ديانج، إعارة لمدة موسم إلى الخلود السعودي.



بالإضافة إلى محمود الزنفلي، نهاية إعارة، ومحمود متولي، بعد فسخ عقده بالتراضي، وأحمد قندوسي، تجديد إعارة لسيراميكا كليوباترا، ومحمد عبد المنعم بيع إلى نيس الفرنسي، وأحمد عابدين، إعارة إلى نادي سيراميكا.



أزمة في الأهلي بسبب منتخب مصر

وعقد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسامي قمصان، المدرب العام والمسؤول عن أعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى حضور مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط وعضوي اللجنة محمد رمضان وزكريا ناصف

ناقش الاجتماع تحدي ضيق الوقت الناتج عن انتهاء مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين مع منتخبهم في مباراة موريتانيا المقررة يوم 15 أكتوبر خارج البلاد، وصعوبة عودتهم بسرعة كافية للانضمام إلى الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، وبالإضافة إلى ذلك، يواجه الفريق أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم 25 من نفس الشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

إقرأ أيضًا:

هل تنهي المنشطات تاريخ رمضان صبحي الكروي؟.. تطورات صادمة

من هو المرشح الأبرز لخلافة إيهاب جلال في الإسماعيلي؟.. اسم مفاجأة