سرية.. قرار المحكمة في محاكمة أحمد ياسر المحمدي لاعب الريان بسبب فتاة

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في محاكمة أحمد ياسر المحمدي نجم نادي الريان القطري بتهمة التعدي على فتاة قطرية.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس جلسة يرأسها المستشار وائل زهران بمشاركة المستشاران محمود رشدان وعبد الله سلام، وذلك لاستكمال محاكمة أحمد ياسر المحمدي.

المحكمة توافق على طلب دفاع أحمد ياسر المحمدي

ووافقت محكمة الجنايات التي تتواجد في عابدين رفع جلسة محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في نادي الريان القطري وشقيق حسين ياسر المحمدي إلى غرفة المداولة لعقد الجلسة سرًا استنادًا إلى طلب من فريق الدفاع.

وطلب محمد أبو شقة محامي أحمد ياسر المحمدي عقد الجلسة في غرفة المداولة بسبب حساسية القضية التي تتعلق بتهمة التعدي على فتاة

سبق ذلك بقرار من نيابة وسط القاهرة الكلية بإحالة أحمد ياسر المحمدي للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة في دولة قطر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد ياسر المحمدي متورط في هذه الواقعة، حيث تم التحقيق معه بعد تقديم البلاغ من الفتاة وتم الإفراج عنه بشروط حتى يتم التحقق من صحة الادعاءات.

بالإضافة إلى ذلك، تمت محاولة اعتقال المحمدي عند عودته إلى مصر بناءً على طلب دولي، وتم احتجازه في شرم الشيخ، وتم تحرير محضر بذلك في قسم عابدين.

وعلم" الموجز" أن أحمد ياسر المحمدي قد أنكر التعدي على الفتاة وأكد أن كل شيء تم بموافقتها، بينما ادعت الفتاة أنها تعرضت للاستدراج والاعتداء.

اعترافات مثيرة لـ أحمد ياسر المحمدي بعد اعتدائه على فتاة

وكشف أحمد ياسر المحمدي عن تفاصيل الواقعة بالكامل حيث أوضح أن حسابه على تطبيق إنستجرام مفتوح للجميع وتعرف خلاله على فتاة ودعاها لحفلة عيد ميلاده في قطر بعد أن عزم أصدقاءه وبنات يعرفهم.

خلال التحقيقات، ذكر أحمد ياسر المحمدي أنه تواصل مع الفتاة عبر إنستجرام وعزمها للحفلة وطلب منها جلب أصدقائها أيضًا.

تلقى رقمها وعنوان بيتها وعندما وصل البيت، وجد الخادمة وحينما دخل البيت، اكتشف أن الفتاة كانت هناك وقدم لها شيشة وجلسوا معًا لوحدهم.

أكمل المحمدي في اعترافاته بأنهم قضوا وقتًا ممتعًا معًا حتى دخل صديق لهما وتعرفوا على بعضهم.

وأشار إلى عندما غادر لتغيير ملابسه قبل الحفلة، دخلت الفتاة إلى غرفته وحدثت علاقة جنسية بينهما برضاها وبعدما انتهوا، قالت له أنها لم تكن ترغب في ذلك وانصرفت.

وأوضح أنه في اليوم التالي لحفلة عيد ميلاده، تم تقديم بلاغ ضده للاعتداء على الفتاة.

وواصل اعترافاته بأنه تم احتجازه وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب التعدي عليها، إلا أنه في الاستئناف، حصل على براءة من تهمة تعاطي الكحول وكانت عقوبته 5 سنوات بسبب التعدي عليها.

وأنهى تصريحاته أنه بعد الإفراج عنه، عاد إلى مصر واقام في بيت أخيه قبل أن يتم اعتقاله في شرم الشيخ وتقديمه للنيابة.

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