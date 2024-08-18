آخر تطورات أزمة أحمد ياسر المحمدي بعد القبض عليه.. اعترافات صادمة

شهدت أزمة أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري، تطورات مثيرة في الساعات الأخيرة، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء على فتاة في قطر.

وأثار أحمد ياسر المحمدي الجدل في الأيام الأخيرة، وأصبح مصدر اهتمام الجماهير المصرية، نظرًا لارتباطه بـ الدوري المصري من خلال شقيقه حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق.

ويرصد الموجز التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد ياسر المحمدي بعد سجنه واعترافاته المثيرة…

القصة الكاملة لأزمة أحمد ياسر المحمدي بعد القبض عليه

وألقى الإنتربول القبض على أحمد ياسر المحمدي بعد وصوله إلى شرم الشيخ، بتوصية من الأجهزة الأمنية القطرية، بعد خروجه من السجن عقبة توجيه تهمة الاعتداء واغتصاب فتاة قطرية.

وقام الانتربول بترحيل اللاعب والاحتفاظ عليه في قسم عابدين، لتكون أولى محاكمته أمس السبت.

تحويل أحمد ياسر المحمدي إلى محكمة الجنايات

وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، أمس السبت، إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالتعدي على فتاة.

أحمد ياسر المحمدي لاعب الريان القطري

اعترافات مثيرة من أحمد ياسر المحمدي

وقال أحمد ياسر المحمدي المصري صاحب الجنسية القطرية في تصريحاته التي أدلة بها في التحقيقات، أن القضية قديمة وتم إخلاء سبيله فيها منذ عامين وأنه لم يرتكب تلك الجريمة، وأنه لا يجد مبررًا لاتهام الفتاة له بهذه التهمة.

وأوضح لاعب الريان القطري أن الفتاة التي تقدمت ببلاغ ضده صديقته وعلى علاقة بها، وإنه لم يتعدى عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

من هو أحمد ياسر المحمدي؟

أحمد ياسر المحمد من مواليد 17 مايو 1994، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وبدأ لعبة كرة القدم من داخل أكاديمية أسباير في قطر، قبل الانتقال إلى صفوف لخويا في عام 2011، واستمر لمدة موسم لينتقل بعدها إلى فريق الدحيل.

وتمت إعارته إلى فريق سيد لونيسا الإسباني في يوليو 2017 لمدة ستة أشهر، قبل أن ينتقل في يناير 2018 إلى الريان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ثم تمت إعارته إلى فريق فيسيل كوبي الياباني في أغسطس 2018 لمدة ستة أشهر، وبعدها لعب المحمدي في الريان عام 2021، قادماً من الدحيل مقابل 400 ألف يورو.

وشارك مع منتخب مصر للشباب في عام 2011، قبل أن يتجه لتمثيل المنتخب القطري.

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