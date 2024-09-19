قبل محاكمته اليوم.. التفاصيل الكاملة لقصة أحمد ياسر المحمدي والفتاة القطرية

تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة أحمد ياسر المحمدي نجم الريان القطري اليوم الخميس وذلك ، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

ويعتبر اللاعب أحمد ياسر المحمدي شقيق حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، والذي تلقى تهمة الاعتداء على فتاة في دولة قطر.

وفي أمر الإحالة، ذُكر أن المُتهم أحمد ياسر المحمدي، في 18 مايو 2021، بمدينة خليفة بقطر، حيث كان يقيم بصفته مصريًا دون توضيح محل إقامته، ارتكب الاعتداء على الفتاة "إليانو جاد" بدون موافقتها.

وقام نجم الدحيل القطري بإغرائها وإيهامها لدخول غرفته ثم اعتدى عليها بعد غلق الباب وضربها.

اعترافات مثيرة لـ أحمد ياسر المحمدي في أزمته مع الفتاة القطرية

وأشار الأمر إلى أن المُتهم أحمد ياسر المحمدي قمع حركة الفتاة واعتدى عليها جسديًا، وعندما فقدت وعيها، اغتصبها ونقلها إلى مصر بعد الجريمة.

وعلم “الموجز” أن الفتاة المجني عليها، تدعى إليانور جاد سبينسر هارتي، بريطانية الجنسية وتبلغ 26 عامًا، أكدت أن المتهم جذبها إلى منزله في قطر واعتدى عليها بالتحرش والاعتداء، قبل أن يفرج عنها.

وفي مواجهته، اعترف المُتهم بأنه تعرف على الفتاة من خلال موقع التواصل الإجتماعي "الانستجرام"، وأنه دعاها لحضور حفل عيد ميلاده، مشيرًا إلى إصابته بكسر في الكاحل وتناول دواء للأعصاب في ذلك الحين.

أثنى المتهم على أنه خلال توجهه لاستلام دوائه، قام بدعوة إيلينور لزيارة منزله وجرى بينهما علاقة غير شرعية بموافقتها ورضاها.

اعتقال أحمد ياسر المحمدي في مصر

تم اعتقال اللاعب أحمد ياسر المجمدي من قبل السلطات القطرية وتم تحويله للتحقيق، حيث أنكر الحادثة وصرح بأن البلاغ مفبرك، مما أدى إلى إطلاق سراحه في انتظار الفحص الطبي والتحقق من صحة ادعاءاته والتهمة الموجهة إليه.

ولكن تبين أن المتهم قام بالسفر إلى مصر، بالضبط إلى شرم الشيخ.

السلطات المصرية اعتقلت أحمد ياسر المحمدي ونقلته إلى قسم شرطة عابدين، وقدمته أمام النيابة المختصة في وسط القاهرة للتحقيق وسماع أقواله بخصوص الاتهامات الموجهة إليه.

استمعت النيابة الكلية في وسط القاهرة إلى أقوال المحمدي المتهم في قضية اعتداء على فتاة في قطر، حيث نفى لاعب الريان القطري جميع الاتهامات الموجهة إليه من قبل الفتاة.

وأوضح أن الفتاة التي اتهمته ليست قاصرًا بل شخص بالغ وكانت علاقتهما عاطفية وكانت تزوره في شقته بموافقتها ولم يفرض عليها شيئًا بل كانت إرادتها.

كما أشار إلى أن اتهامات الفتاة تأتي نتيجة رغبتها في الزواج منه وعدم تحقق هذا الأمر.

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