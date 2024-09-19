وكيل روجيرو ميكالي يثير الجدل عن مصير مدرب منتخب مصر

أصدر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، بيانًا مثيرًا حول مصيره في الفترة المقبلة، بعدما قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة “باريس 2024”.

ويستعرض الموجز بيان وكيل ميكالي في السطور التالية…

بيان رسمي من وكيل ميكالي على علاقته بـ منتخب مصر

وقال وكيل روجيرو ميكالي: “بمجرد وصولنا إلى القاهرة في 12/08، عقدنا أنا والمدرب ميكالي والكابتن بركات ورئيس ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا حيث تم الاتفاق على جميع شروط العقد الجديد، بتاريخ 13/08 وتمت صياغة النسخة الأولى من العقد وتسليمها للاتحاد المصري لكرة القدم، لتدريب منتخب مصر”.

وأضاف: "بعد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم لإجراء بعض التغييرات في 28/08، اتفقت جميع الأطراف على النسخة النهائية من العقد، حيث سمعت من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الصفقة تمت، ومنذ ذلك الحين وأنا في القاهرة في انتظار توقيع العقد من قبل الاتحاد".

وكيل ميكالي يهدد برحيله عن مصر

وتابع وكيل ميكالي: "يدعي الاتحاد المصري لكرة القدم أنهم بحاجة إلى خطاب من الوزير يأذن لهم بالتوقيع على العقد وأن مثل هذا الخطاب لم يأت أبدًا، حتى الآن ليس لدي أي إجابة من الاتحاد ولسوء الحظ لا يمكننا الانتظار إلى الأبد".

وأوضح: "سأغادر مصر اليوم ومن الآن سنستمع مرة أخرى إلى أي عروض من الخارج، لقد أغلقنا آذان العروض الأجنبية في 12/08 منذ أن اتفقنا على بقاء السيد ميكالي في مصر".

وأكمل: "تلك هي الحقائق ومن المهم أن نقول إن نية المدرب ميكالي كانت البقاء دائمًا في مصر ومواصلة مشروع تطوير الجيل الجديد من الفراعنة، يتضمن المشروع عقدًا مدته 4 سنوات يستهدف دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028، كان الهدف هو بناء طاقم فني أكثر تأهيلاً وجلب محترفين ذوي مستوى عالٍ إلى مصر لتطوير الجيل القادم والوصول إلى أعلى".

ميكالي

وأنهى: "أعتقد أنه إذا تمكنا من خلال الموارد والوقت المتاحين لنا لأولمبياد باريس من الوصول إلى المركز الرابع ووضع 6 لاعبين في المنتخب الوطني الأول، فيمكننا فعل المزيد بمزيد من الموارد والوقت، لم يكن المدرب ميكالي يوقع عقدًا كمدرب تحت 20 عامًا ولكن لتعزيز تطوير الجيل الأولمبي الجديد في اتفاقية طويلة الأمد".

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